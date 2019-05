De politie heeft twee verdachten aangehouden na een dreigende situatie in een bioscoop aan het Spui in Den Haag. Het tweetal zou een dreigende indruk hebben gemaakt in een bioscoopzaal. De zaal werd leeggehaald door de politie.

De politie zette ook een helikopter in. Kort na de eerste melding konden de verdachten worden opgepakt.