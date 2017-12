Twee tieners in auto van weg gehaald

Twee tieners van veertien en vijftien jaar in een auto zijn in de nacht van maandag op dinsdag in Zaltbommel van de weg gehaald. De jongens uit Waalre en Eindhoven waren er vandoor gegaan met de wagen van de ouders van een van hen.

Agenten merkten de twee jongens op toen ze op het verkeersplein Alem in een stilstaand voertuig zaten. Toen ze er naar toe reden, ging de bestuurder er al slingerend van door. De twee jongens werden uiteindelijk door de politie staande gehouden. Ze zijn meegenomen naar het bureau waar de ouders ze konden ophalen.