Twee terugkeerders uit strijdgebied opgepakt

De politie heeft de afgelopen dagen op Schiphol een man en een vrouw opgepakt die waren teruggekeerd uit Syrië en Irak. Het gaat om een 33-jarige vrouw uit Ede en een 30-jarige man uit Amsterdam. Het zijn de eerste terugkeerders sinds lange tijd, in ieder geval sinds de val van Islamitische Staat in het grootste deel van het strijdgebied, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM).

De verdachten werden onlangs - los van elkaar - in Turkije aangehouden toen zij daar de grens waren overgegaan. De vrouw keerde onder begeleiding van de marechaussee vrijdag terug uit Turkije en de man maandag. Het OM had een internationaal aanhoudingsbevel tegen hen uitgevaardigd, zoals tegen alle personen van wie bekend is dat zij zijn uitgereisd.

Justitie gaat nu precies uitzoeken wat ze op hun kerfstok hebben. Beiden worden in ieder geval verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. De vrouw is twee keer naar het strijdgebied gegaan, in 2014 en in 2015. Zij is dinsdag voor twee weken in bewaring gesteld. De man is waarschijnlijk in 2013 vertrokken om mee te gaan vechten met de jihadisten. De rechter-commissaris zal vrijdag besluiten of hij vast blijft zitten.

Van de naar schatting 280 uitreizigers naar Syrië of Irak zijn er voor zover bekend ongeveer vijftig teruggekeerd naar Nederland. Iedere terugkeerder wordt vervolgd. Tot eind vorig jaar werden veertien teruggekeerde mannelijke jihadisten veroordeeld. Ook werd één vrouw veroordeeld, Laura H.