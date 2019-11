Twee taxichauffeurs opgepakt voor oplichting

In Amsterdam zijn twee taxichauffeurs aangehouden op verdenking van grootschalige oplichting. Ze lieten hun passagiers contactloos betalen voor hun rit. Later bleken die een veel te hoge ritprijs te hebben betaald, met bedragen die opliepen tot soms vele honderden euro’s per rit. De gedupeerden zijn vooral toeristen. De verdachten hebben zo minimaal 35.000 euro binnengehaald.

De hoofdverdachte is een 29-jarige man uit Wateringen. Hij is afgelopen dinsdag opgepakt. Bij hem thuis vond de politie twee vuurwapens. Die zijn in beslag genomen, samen met twee auto’s met een totale waarde van ruim 100.000 euro. Woensdag werd de tweede verdachte aangehouden, een 20-jarige Amsterdammer. Hij had twee taxibedrijven en meer dan tien voertuigen op zijn naam staan.

De politie denkt dat er mogelijk nog meer mensen zullen worden aangehouden.