Twee Syriëgangers teruggekeerd en aangehouden

Twee Syriëgangers die volgende week moeten voorkomen bij de rechtbank in Rotterdam, zijn vrijdag op Schiphol teruggekeerd en aangehouden. Het tweetal had zich eerder zelf gemeld bij het consulaat in Turkije. Ze kwamen met een vlucht uit Istanbul en werden begeleid door de marechaussee, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De twee 29-jarige mannen uit Rotterdam, Houssaine Z. en Saad C., zouden sinds eind 2015 hebben deelgenomen aan de terroristische strijd in Syrië. Volgens hun advocaat André Seebregts wilden ze zelf graag terugkeren.

Het OM was van plan de twee bij verstek te laten berechten, zoals vaker gebeurt bij verdachte jihadstrijders. Als de betrokkenen later alsnog terugkeren in Nederland, moeten ze meteen hun straf uitzitten. Nu de twee toch terug zijn, zal vanwege het onderzoek de inhoudelijke behandeling worden uitgesteld, aldus een woordvoerder van het OM. Maandag zal er wel een zitting zijn met de twee waarin de rechtbank een besluit zal nemen over hun voorlopige hechtenis.

Seebregts spreekt over „spookprocessen” als de rechtbank in dit soort zaken mensen bij verstek veroordeelt. Hij ging al uit van uitstel om de twee rechtszaken beter te kunnen voorbereiden. Zijn cliënten zouden samen met een derde persoon, Mohamed R., zijn vertrokken. R. werd vorig jaar in Spanje opgepakt en uitgeleverd. Hij zit vast. Zijn proces zou donderdag wel doorgaan.

De advocaat is het niet eens met het beleid van Nederland dat Syriëgangers die terug willen naar Nederland, eerst zelf het consulaat in Turkije moeten zien te bereiken. Dan wordt in overleg met de Turkse autoriteiten de begeleide terugkeer in gang gezet.

Seebregts wijst op de Nederlandse vrouwen en kinderen die vastzitten in Syrische kampen en niet zelf weg kunnen. Het gaat naar schatting om vele tientallen vrouwen en zo’n 150 kinderen van Syriëgangers. Seebregts vindt dat Nederland ze beter kan ophalen. Volgens hem is dat ook in het belang van Nederland, omdat de terugkeer dan ‘gecontroleerd’ verloopt. „Ze worden hier vastgezet, er volgt onderzoek en eventueel berechting”, aldus de advocaat. „Op enig moment moet er tóch een oplossing komen.”