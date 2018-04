Twee supermarkten halen besmet vlees terug

Supermarktketens Coop en Emté halen onmiddellijk een aantal rundvleesproducten uit de schappen. Volgens de NVWA bleken de producten mogelijk de STEC-bacterie te bevatten. Dat is een variant van de ‘poepbacterie’ E.coli die een gifstof produceert. Een en ander kwam aan het licht na een interne controle bij de leverancier.

Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen, waaronder (bloederige) diarree. Het vlees moet dus niet worden opgegeten.

De mogelijk besmette producten lagen bij Emté in achttien winkels, onder meer in Brabant, Zeeland, Drenthe en Utrecht. Het gaat om ruim dertig producten zoals biefstuk, runderlappen, steaks, gehakt, tartaar en saucijzen. De THT-datum is 11 mei 2018 of eerder.

Bij Coop Supermarkten gaat het om mager rundergehakt 300 gram met streepjescode 8713526800307, THT 29-04 / 30-04 / 01-05 en tc code eindigend op: L2302284 en Coop mager rundergehakt 500 gram met streepjescode 8713526800376, THT 29-04 / 30-04 / 01-05 en tc code eindigend op: L2302284.