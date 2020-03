Twee studenten Hoornbeeck College Apeldoorn besmet met coronavirus

Op alle locaties van het Hoornbeeck College wordt maandag 16 maart en dinsdag 17 maart geen les gegeven. Dat maakte de mbo-onderwijsinstelling zaterdagavond op haar website bekend.

Twee studenten van de Apeldoornse vestiging blijken besmet met het coronavirus. In overleg met de plaatselijke overheid is daarom besloten dat de locatie in Apeldoorn tot en met 31 maart haar deuren sluit; tot die tijd worden de lessen via afstandsonderwijs aangeboden.

Het personeel van het Hoornbeeck bereidt zich maandag en dinsdag verder voor op het geven van afstandsonderwijs om goed voorbereid te zijn op mogelijke sluiting van de scholen, vermeldt de onderwijsinstelling op haar website.