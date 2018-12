Twee storingen legden Noord-Zuidlijn stil

De Noord-Zuidlijn in Amsterdam heeft woensdag te kampen gehad met storingen. De eerste storing deed zich voor rond 08.00 uur. Daardoor reden er tot 10.00 uur geen metrotreinen. Kort na het opstarten van de dienst was er opnieuw sprake van een storing en werden de metro’s van lijn 52 weer stilgezet.

Volgens een woordvoerster van het Amsterdamse ov-bedrijf GVB ging het om een storing in het treinbeveiligingssysteem, dat ervoor zorgt dat treinen niet botsen. De storing had een technische oorzaak. Kort na 12.30 uur werd de dienstregeling van de Noord-Zuidlijn hervat.

Tussen Centraal Station en de stations in Noord reden pendelbussen. Van CS in zuidelijke richting was ander regulier openbaar vervoer voorhanden.