Op korte afstand van elkaar zijn twee steekincidenten geweest in Amsterdam-Oost. Op de Vrolikstraat werd een man neergestoken. Een vrouw is in verband daarmee aangehouden.

Op het Transvaalplein gebeurde het precies andersom: daar werd een vrouw neergestoken en is een man aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is niets bekend. De politie onderzoekt beide incidenten.