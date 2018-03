Twee schietpartijen in paar uur in Amsterdam

In Amsterdam hebben in een paar uur tijd twee schietpartijen plaatsgevonden. Bij de eerste, in Amsterdam Nieuw-West, raakte een man zwaargewond. De tweede vond plaats in Amsterdam-Noord. Dit slachtoffer was nog aanspreekbaar. De politie zegt dat er vooralsnog geen aanleiding is ervan uit te gaan dat de twee incidenten verband met elkaar houden.

De schietpartij in Amsterdam Nieuw-West vond donderdag rond 22.15 uur plaats in de Piet Mondriaanstraat. Hulpdiensten troffen na telefoontjes van bewoners die schoten hadden gehoord, voor een van de portiekwoningen in de straat een zwaargewonde man aan. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van het slachtoffer en over de toedracht van het incident is nog niets bekend. Van de dader of daders ontbreekt nog elk spoor.

Vrijdagochtend vroeg werd een man op straat neergeschoten in de Johan van Hasseltweg. Meer informatie over dit incident is nog niet bekend.