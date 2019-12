Twee schietpartijen in omgeving Diemen

In Amsterdam-Zuidoost en in Diemen zijn donderdagochtend vlak na elkaar twee schietpartijen geweest. De politie onderzoekt of beide incidenten met elkaar te maken hebben, omdat die in dezelfde omgeving gebeurden.

Iets voor 5.30 uur kreeg de politie diverse meldingen dat er geschoten zou zijn op het Mijehof in Amsterdam-Zuidoost. Ter plaatse troffen agenten diverse hulzen aan.

Bij een flat in Diemen werd iets na 5.30 uur geschoten aan de Rode Kruislaan. Hierbij werd een gasleiding geraakt. Rond 6.20 uur werd het lek gedicht.

Bij beide schietincidenten vielen geen gewonden.