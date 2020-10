Twee schietincidenten in Heerhugowaard

In Heerhugowaard (Noord-Holland) zijn afgelopen nacht een man en een woning beschoten. De politie onderzoekt of daar een verband tussen is.

De politie zoekt getuigen van een schietincident in het Fabritiuspark, waar rond 04.15 uur een 30-jarige Rotterdammer onder vuur werd genomen.

De man raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De verdachte, een onbekende man, ging ervan door. Mogelijk ging aan het schieten een conflict vooraf.

Rond 06.30 uur werd een woning aan de Bilderdijkstraat beschoten. Daarbij raakte niemand gewond, maar wel liep het huis schade op. Getuigen zagen een kleine witte personenauto wegrijden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee incidenten.