In Etten-Leur zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mensen neergeschoten. Ze werden door de politie in twee verschillende straten van de Brabantse gemeente aangetroffen.

De politie trof een persoon met een schotwond aan op de Putter en één op de Havik. Beiden zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht.

Op beide locaties doet de politie sporenonderzoek. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee schietincidenten, meldt de politie.