Twee rondtrekkende veelplegers opgepakt

De politie heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van een strooptocht waarbij ze zeker veertien misdrijven pleegden. De mannen van 34 en 28 jaar oud, zonder vaste woon- of verblijfplaats, worden verdacht van diefstal, oplichting en inbraken, in zes verschillende gemeentes in Nederland.

Hiermee zijn volgens de politie diefstallen uit hotels in Nunspeet en Vierhouten, het stelen van personenauto’s in Ermelo en Oldebroek en een oplichtingszaak in ’t Harde opgelost. De verdachten werden dinsdag aangehouden. Tijdens de aanhouding kon er nog een zaak worden opgelost, want diezelfde nacht bleken de mannen een inbraak te hebben gepleegd in een winkel in Elburg. De buit lag op tafel op het moment van de aanhouding.

De recherche kwam het tweetal op het spoor doordat ze op verschillende camerabeelden werden herkend. De mannen zitten nog vast en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.