Twee prentenboeken voor een koopje

Geef een (prenten)boek cadeau. Met die campagne wil een groot aantal bedrijven en organisaties er voor zorgen dat alle kinderen thuis opgroeien „tussen de mooiste boeken die er in Nederland zijn uitgegeven.”

De initiatiefnemers, uitgeverijen, bibliotheken, de stichting Lezen, Staatsbosbeheer en de kinderopvang, vinden dat geletterdheid een voorwaarde is voor succes op school en later in de samenleving. Om die missie te laten slagen wordt elk jaar in februari een klassiek jeugdboek, en in april een prachtig prentenboek te koop aangeboden voor 2 euro.

Om te beginnen zijn dat ‘Ronja de roversdochter’ van Astrid Lindgren en ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’ van Sam McBratney en Anita Jeram. De bedoeling is dat mensen die toch al in een winkel zijn om een boek voor hun eigen kind te kopen, voor 2 euro een extra kinderboek kopen en het cadeau doen aan een kind dat thuis geen boeken heeft omdat er geen geld voor is.

De boekhandelaar zorgt er voor dat het boek bij het juiste kind terechtkomt.

Geef een (prenten)boek cadeau’ wordt een jaarlijks terugkerende actie. De initiatiefnemers zorgen dat elk kind thuis een eigen boekenplankje krijgt. „Met elk volgend boek krijgt een kind een mooie thuisbibliotheek.”