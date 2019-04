Twee Polen vast voor dood man uit Oss

Twee Poolse mannen van 37 en 26 zijn in hun geboorteland aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 63-jarige inwoner van Oss. De man is op 23 februari om het leven gebracht in zijn flat aan de Lisztgaarde.

De politie meldde dinsdag dat de verdachten op 6 en 15 maart zijn opgepakt. Een rechter in Polen moet nog een besluit nemen over het overleveren van de twee verdachten.

De politie weet niet waarom de man uit Oss om het leven is gebracht, maar de oudste verdachte en het slachtoffer kenden elkaar wel. Daarom sluit de politie een motief in de relationele sfeer niet uit.