Twee panden nog niet vrij na brand kerk

Een woning en een kantoorruimte zijn nog altijd niet toegankelijk na de brand die zaterdag woedde in de St. Urbanuskerk in Amstelveen. Burgemeester Bas Eenhoorn laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat momenteel hard wordt gewerkt aan de veiligheid rondom het door brand verwoeste rijksmonument.

Zo worden de zogeheten kopgevels gestabiliseerd en de losliggende dakpannen vastgemaakt of verwijderd. Volgens de burgemeester is een groot deel van de de kerk verwoest. „Gelukkig is de toren behouden gebleven.”

In totaal moesten de bewoners van vijftien omliggende woningen hun huis uit. De meesten konden dezelfde avond nog terug.

De brandweer vermoedt dat de brand in de meterkast is ontstaan. Volgens een woordvoerster is dit waarschijnlijk nooit met zekerheid vast te stellen, omdat de schade te groot is.

De gemeente kondigde zondag al een onafhankelijk onderzoek aan naar de bestrijding van de brand. Dit na berichten dat het lang duurde voordat het blussen op gang kwam. Volgens Eenhoorn heeft de brandweer met „hart en ziel” gewerkt om zoveel mogelijk van de kerk te behouden.

Eenhoorn schrijft verder dat het stadsbestuur meeleeft met de omwonenden. „Voor heel Amstelveen is dit verschrikkelijk.” De gemeente gaat in gesprek met het kerkbestuur en inwoners om te kijken waar en op welke wijze ze steun kan bieden.