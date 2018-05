Twee opvarenden van een rubberboot zijn zondagavond in jachthaven De Brekken bij Lemmer ernstig gewond geraakt nadat zij werden overvaren door een ander vaartuig.

Het ongeluk gebeurde rond 23.00 uur. Het tweetal is opgenomen in een ziekenhuis. De waterpolitie in Noord-Nederland heeft een twintigjarige man uit Lemmer als verdachte aangehouden.