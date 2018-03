Twee OM’ers ontslagen na grove overtredingen

Bij het Openbaar Ministerie zijn vorig jaar twee medewerkers ontslagen en een uit eigen beweging vertrokken na integriteitsschendingen. Onder hen plaatsvervangend hoofdofficier van het functioneel parket en fraudespecialist Vincent L. Hij wordt verdacht van ontucht met een minderjarige jongen, zijn dienstverband is per dit jaar beëindigd.

Drie stages zijn direct beëindigd en drie uitzendkrachten moesten vertrekken na deze schendingen.

In 2017 waren er in totaal 34 meldingen van (vermeende) overtredingen van de interne regels bij het OM en/of de wet, drie meer dan het jaar ervoor. Het gaat om onder meer een ambtenaar die het strafdossier van een familielid raadpleegt, een stagiair die een strafbaar feit pleegt en het privégebruik van een dienstauto. Ook een officier van justitie die haar aantekeningen had verloren, die vervolgens bij regionale media terechtkwamen, valt hieronder.