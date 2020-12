Twee nieuwe coronadoden op Curaçao

Op Curaçao zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee personen overleden die in het ziekenhuis lagen met Covid-19. Het gaat om een persoon van 73 en één van 74 jaar oud. Beide personen lagen niet op de intensive care, maar op de special Covid-19 afdeling van het ziekenhuis. Op dit moment liggen er nog zes personen op die afdeling, vier mensen liggen op de intensive care.

Daarmee is het aantal coronadoden op het eiland gestegen tot zes. Op Curaçao zijn vanaf 1 december nieuwe, strengere coronamaatregelen in werking getreden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zo mag er in restaurants, bars en hotels geen alcohol geschonken worden voor een periode van drie weken. Mensen mogen wel alcohol in de supermarkt of bij de slijterij kopen om thuis op te drinken. In totaal waren er maandag 1224 personen besmet met het virus.