Twee nieuwe aanhoudingen voor handgranaat in restaurant Diemen

De politie heeft twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij het plaatsen van een handgranaat op het Diemerplein in Diemen afgelopen februari. Een van hen wordt vrijdag voorgeleid.

Eerder werd al een andere verdachte aangehouden in deze zaak. Hij zit nog in voorarrest. Meerdere aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten, aldus de politie.

In een eetgelegenheid in Diemen werd op 4 februari een handgranaat gevonden. Het explosief werd vermoedelijk bij het pand op het Diemerplein naar binnen gegooid aangezien er een gat in een raam zat. Het explosief werd onklaar gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).