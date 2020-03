Twee Nederlandse bergbeklimmers dood gevonden in Tirol

Twee Nederlandse bergbeklimmers zijn zaterdagochtend vroeg dood gevonden in hun tent in de Oostenrijkse Alpen. Waarschijnlijk zijn zij door koolmonoxidevergiftiging om het leven gekomen, meldt de Oostenrijkse politie zondag.

De mannen van 50 en 52 jaar maakten deel uit van een expeditie op 3050 meter hoogte bij een gletsjer in het Pitztal in Tirol. Zij werden gevonden door anderen deelnemers aan de expeditie. Een gasstelletje is vermoedelijk de oorzaak van de vergiftiging.

De politie doet nog verder onderzoek.