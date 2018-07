Twee Nederlanders zwaargewond door busongeval

Door een busongeval bij Aalter in Belgiƫ zijn vier personen zwaargewond geraakt, onder wie twee Nederlanders. Een Nederlandse vrouw heeft een hersenschudding en een andere vrouw een aantal botbreuken. De twee andere zwaargewonden komen uit Groot-Brittanniƫ, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Gent.

In de bus zaten twintig passagiers en een chauffeur. Achttien van hen raakten gewond, onder wie de Nederlandse chauffeur. Hij had geen alcohol gedronken, zegt de woordvoerder. Hij mag het ziekenhuis in de middag verlaten.

De gewonden zijn naar ziekenhuizen overgebracht. De twee andere zwaargewonden komen uit Wales en Engeland. Een vrouw uit Wales liep zeer zware botbreuken op en moet worden geopereerd.

De bus was op weg van Amsterdam naar Londen en reed in het holst van de nacht op een betonnen vangrail, waar werkzaamheden plaatsvinden. De bus kantelde. Er waren geen andere voertuigen bij het incident betrokken.