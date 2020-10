Twee minderjarigen verdacht van overvallen tankstations Rotterdam

Twee jongens van 14 en 15 jaar zijn aangehouden voor het overvallen van twee benzinestations in Rotterdam waarbij geld werd buitgemaakt. Het gaat om een 14-jarige Rotterdammer en een 15-jarige Vlaardinger, meldt de politie.

De overvallen tankstations staan allebei aan de Groene Kruisweg. Beide keren, op 18 oktober rond 23.30 uur en 25 oktober ’s nachts rond 03.30 uur, werd de medewerker van het benzinestation bedreigd met een vuurwapen en een mes. Bij de laatste overval bonkten de overvallers op de beveiligingsruit bij de kassa om de aandacht te trekken van een 61-jarige medewerker die in het magazijn aan het werk was. Toen hij kwam kijken wat er aan de hand was werd hij bedreigd met het mes en het vuurwapen, aldus de politie.