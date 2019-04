Twee miljoen werkenden ervaren info-overvloed

Veel Nederlandse werknemers hebben in 2018 een overvloed aan informatie op de werkvloer ervaren. Zeker 28 procent (ruim 2,1 miljoen mensen) van de werknemers zegt dat zij daarom vaak moeite hadden om deze informatie te verwerken. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksinstituut TNO op basis van onderzoek. In 2014 ging het nog om 25 procent.

De overlast wordt veroorzaakt door mails, telefoon en appjes die binnenkomen op de werkvloer. Ook informatie uit gesprekken met collega’s wordt werknemers vaak te veel. Het percentage werkenden dat last van deze informatieovervloed heeft, is onder hoogopgeleiden drie keer zo hoog als onder mensen die laagopgeleid zijn. Het verschil tussen mannen en vrouwen is nihil.

Managers staan bovenaan de ranglijst van beroepen die kampen met een stortvloed aan informatie. Van hen zegt 46 procent zoveel info tot zich te krijgen, dat het nauwelijks meer te verwerken is. Met name in de zorg, onderwijs en ICT-sector ervaren zij overlast.

Voor het onderzoek zijn 60.000 werknemers van tussen de 15 en 75 jaar ondervraagd.