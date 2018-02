Door een frontale botsing tussen twee auto’s op de Zelhemseweg in Ruurlo (Gelderland) zijn maandagochtend twee mannen van 24 en 27 jaar uit Hengelo in Overijssel omgekomen. Ze zaten samen in een auto. Een 49-jarige man uit Wehl raakte zwaargewond. Het ongeluk werd mogelijk veroorzaakt door gladheid, meldt de politie.