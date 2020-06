Twee mensen overleden aan coronavirus

Nog twee mensen zijn overleden door het coronavirus. Het dodental komt daarmee op 6107. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de beide sterfgevallen in de afgelopen 24 uur doorgekregen.

Een van de twee stierf op zondag. De andere patiënt overleed al begin april, maar dit is nu pas gemeld. Op zondag was het dodental gelijk gebleven. Het was de tweede keer in maanden dat het RIVM geen nieuwe doden te melden had.

Drie mensen zijn in een ziekenhuis opgenomen. Bij een van hen gebeurde dat afgelopen zaterdag. De andere twee kwamen begin april al in een ziekenhuis te liggen, maar dit is nu pas verwerkt. Het totaal aantal ziekenhuisopnames sinds het begin van de uitbraak bedraagt nu 11.874. Op 8 juni, precies drie weken geleden, werden voor het laatst meer dan vijf mensen op een dag opgenomen in een ziekenhuis.

Bij 78 mensen is het coronavirus vastgesteld. Dat totaal is nu opgelopen tot 50.223. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen is getest op het virus. Daarmee ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk ook hoger.

Sinds 1 juni kan elke Nederlander met klachten zich laten testen op het coronavirus. In de eerste week dat dit kon, deden bijna 59.000 mensen dit. In de twee weken erna lag het aantal tests boven de 60.000. De animo is gedaald, want vorige week, in de vierde week van uitgebreid testen, zijn ruim 52.000 coronatests uitgevoerd. De tests brengen ook steeds minder coronagevallen aan het licht. In de eerste week was 2,1 procent van de tests positief, vorige week had 0,7 procent van alle geteste mensen het coronavirus onder de leden.