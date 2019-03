In Amstelveen zijn twee mensen op straat neergeschoten. Dat gebeurde op De Grote Wielen, een straat in een woonwijk. Een woordvoerster van de politie kan nog niet meer zeggen dan dat. Ze kan ook nog niet bevestigen dat er is geschoten met automatische wapens, zoals getuigen hebben gemeld. Ook over de toestand en identiteit van de slachtoffers kan ze nog niks zeggen.