Twee mensen op A15 bij Echteld aangereden

Twee mensen zijn zwaargewond geraakt door een aanrijding op de A15 bij Echteld. Ze waren uitgestapt na een botsing tijdens het invoegen. Of het de bestuurders van de twee gebotste auto’s zijn of dat ze allebei in dezelfde auto zaten, kan de politie nog niet zeggen. Nadat ze waren uitgestapt, werden ze door een andere weggebruiker aangereden.

Die bestuurder is aangehouden, meldt de politie. Dat is de standaardprocedure als iemand zwaar lichamelijk letsel veroorzaakt. Volgens een woordvoerster is een van de gewonden er slecht aan toe. Wie de twee slachtoffers zijn is nog niet bekend.

De snelweg is dicht tussen Ochten en Tiel. Verkeer naar Rotterdam krijgt het advies te rijden via Den Bosch (A50, A59, A2).