Twee mensen neergestoken in centrum Delfzijl

In Delfzijl (Groningen) zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen neergestoken. Een van de twee is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.

De steekpartij gebeurde rond 02.00 uur in het centrum van de stad, bij de Kerkstraat en de Schoolstraat. Daar zou een vechtpartij zijn uitgebroken, waarbij werd gestoken. De slachtoffers zijn twee mannen van 19 en 20 jaar. De politie heeft een mes aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen of die iets te maken heeft met het incident. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en spreekt daarvoor met getuigen en doet buurtonderzoek. De straat was afgezet voor sporenonderzoek, maar is inmiddels weer vrijgegeven.