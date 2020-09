Twee mensen gewond door schietpartij Arnhem

Door een schietpartij bij een winkelcentrum in Arnhem zijn twee mensen gewond geraakt. De daders zijn op de vlucht geslagen. Vermoedelijk gaat het om drie personen, meldt de politie.

Een woordvoerster van de politie zei dat er niet is geschoten in de winkel. Ze kon geen verdere informatie geven over wat er heeft plaatsgevonden. De identiteit van slachtoffers is nog niet bekend.

Een van de verdachten zou 25 jaar zijn, terwijl een ander met ontbloot bovenlijf liep. De politie vraagt ooggetuigen zich te melden, maar waarschuwt deze drie personen niet zelf te benaderen.