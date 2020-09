Door een schietpartij bij een supermarkt in Arnhem zijn twee mensen gewond geraakt. De daders zijn op de vlucht geslagen. Vermoedelijk gaat het om drie personen, meldt de politie.

Een woordvoerster van de politie zei dat er niet is geschoten in de winkel, een filiaal van Jumbo op de Oostburgwal. Ze kon geen verdere informatie geven over wat er heeft plaatsgevonden. De identiteit van slachtoffers is nog niet bekend.