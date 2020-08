Twee meldingen bij Alarmcentrale ANWB om bosbrand bij Marseille

De Alarmcentrale van de ANWB heeft maar enkele hulpverzoeken gekregen van Nederlanders in de omgeving van Marseille. Vanwege een felle bosbrand moesten diverse campings ten zuidwesten van de stad worden ontruimd.

Twee Nederlanders belden de Alarmcentrale omdat ze de camping niet meer op konden en een alternatieve plek zochten om te overnachten, meldt de ANWB.

De Franse autoriteiten brachten dinsdag en woensdagochtend ongeveer 2700 mensen in veiligheid vanwege de bosbrand. 1200 toeristen van verschillende campings werden aanvankelijk verzameld op de stranden. Later zijn zij over zee geëvacueerd naar de vissershaven van Carro.

De brandweer meldde woensdagochtend dat er nog eens 1500 personen waren geëvacueerd. Of hier veel Nederlanders bij zijn is onduidelijk. Het kan zijn dat meer mensen zich melden in de loop van de ochtend, aldus de ANWB.