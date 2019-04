De twee inzittenden van het vliegtuigje dat maandag neerstortte op een defensieterrein in Hilversum zijn veilig uit het toestel gehaald, zo meldt de brandweer. Het gaat om twee mannen, maar verder is niets over hen bekend.

Het vliegtuigje kwam terecht op het terrein van de Korporaal Van Oudheusdenkazerne. Het belandde hoog boven de grond in een boom. De mannen zijn gered, ze worden nagekeken door ambulancepersoneel. Het vliegtuigje hangt er nog.

Eerder ongelukken op vliegveld Hilversum