Twee mannen veilig uit gecrasht vliegtuigje

De twee inzittenden van het vliegtuigje dat maandag neerstortte op een defensieterrein in Hilversum zijn veilig uit het toestel gehaald, zo meldt de brandweer. Het gaat om twee mannen, maar verder is niets over hen bekend. Ze hebben geen ernstige verwondingen en zijn goed aanspreekbaar.

Het vliegtuigje kwam terecht op het terrein van de Korporaal Van Oudheusdenkazerne. Het belandde hoog boven de grond in een boom. De mannen zijn gered, ze worden nagekeken door ambulancepersoneel. Het vliegtuigje hangt er nog. De Korporaal Van Oudheusdenkazerne ligt vlakbij het vliegveld Hilversum.

Het was een heel ingewikkelde redding, aldus een woordvoerder van de brandweer. Het bleek lastig om de reddingsvoertuigen, een aantal hoogwerkers, op de betreffende plek te krijgen omdat er veel bomen staan. Daarnaast zaten de twee mannen onder de kerosine wat ook gold als een „complicerende factor” wegens het brandgevaar. Na redding zijn ze ervan ontsmet.

Hoe het vliegtuig uit de boom moet worden gehaald, is nog onbekend.

Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend.