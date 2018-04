Twee mannen vast voor financieren terrorisme

Twee mannen uit Deventer zitten sinds eind maart vast op verdenking van het financieren van terrorisme in Syrië. De rechtbank in Rotterdam beslist dinsdag of zij in voorlopige hechtenis moeten blijven.

De verdachten, 28 en 36 jaar oud, kwamen in beeld bij een internationaal onderzoek naar terrorismefinanciering. Bij de doorzoeking in vijf woningen in Deventer en omgeving werden administratie en contant geld in beslag genomen. De mannen zouden van 2015 tot hun aanhouding met een informeel banksysteem (Hawala) via wisselkantoren in Turkije geld hebben overgemaakt naar uitreizigers die daar aan de strijd deelnamen. Ze deden dat mogelijk in opdracht van familie en vrienden van Nederlandse jihadisten. Het gaat vermoedelijk om in totaal tienduizenden euro die zijn overgemaakt.

De FIOD doet dit onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Naast dit onderzoek worden er nog naar meer geldstromen van uitreizigers gekeken. Tot nu toen zijn er ongeveer dertig personen die ervan worden verdacht tussen 2013 en vorig jaar geldbedragen te hebben overgemaakt naar familie of vrienden die zich in het strijdgebied bevinden of bevonden. Het financieren van de jihad is illegaal.

De overgemaakte bedragen variëren van 100 euro tot 17.000 euro. Het OM bekijkt momenteel in hoeverre strafrechtelijke vervolging mogelijk is.