Twee mannen van 23 omgekomen in Stadskanaal

Bij een ongeluk in het Groningse Stadskanaal zijn twee mannen van 23 jaar uit Borger en Buinen om het leven gekomen. Een man van 21 en een jongen van 17, beiden uit Borger, zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Even voor middernacht raakte op de Kniggestraat in Stadskanaal een auto met meerdere inzittenden van de weg en botste tegen een boom. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

De politie doet onderzoek naar de toedracht. De weg werd enige tijd afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven.