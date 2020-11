Twee mannen opgepakt wegens mensensmokkel

De marechaussee heeft twee mannen opgepakt die worden verdacht van het smokkelen van vijftig mensen van Griekenland naar Italië. Het gaat om twee mannen uit Egypte van 27 en 32 jaar oud. Een van hen werd opgepakt in Zaandam en de andere in Amsterdam.

Na tips over de mensensmokkel kwam het tweetal in beeld. De mannen zouden vluchtelingen vanuit Griekenland naar andere landen binnen de Europese Unie smokkelen. Daarvoor betaalden die mensen vaak duizenden euro’s.

De marechaussee werkte samen met de Griekse, Albanese en Italiaanse autoriteiten in het onderzoek naar de mensensmokkel. Mogelijk worden nog meer verdachten aangehouden.

„Vaak zien we tijdens onze grensbewaking incidenten met vreemdelingen, die voorzien zijn van valse reisdocumenten en onder mensonterende omstandigheden verstopt zijn achterin vrachtwagens, trailers en soms koelcontainers”, aldus de marechaussee. „Levensgevaarlijk, we kennen allemaal de beelden van smokkelincidenten waarbij het fout afliep. Ook de afgelopen weken zijn weer bijzondere smokkelmethoden ontdekt, van vreemdelingen verstopt in dozen in een bestelbusje tot groepen verstopt in trailers in havens. Heel sneu om te zien dat zelfs kinderen soms dagen of weken achterin zo’n trailer hebben moeten schuilen in de hoop naar bijvoorbeeld Engeland te gaan.”