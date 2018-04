Twee mannen opgepakt om dode man Heeg

Twee mannen zijn woensdagochtend opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 56-jarige man uit het Friese Heeg. Het gaat om een 28-jarige man uit Leeuwarden en een 52-jarige man uit Joure.

Agenten vonden op 6 februari het levenloze lichaam van het slachtoffer in zijn woning aan de Molefinne in Heeg. Onderzoek wees niet direct uit of sprake was van zelfdoding of een misdrijf, maar inmiddels is gebleken dat het slachtoffer „vermoedelijk” door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie wil in het belang van het onderzoek geen nadere informatie verstrekken over de zaak.