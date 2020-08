Twee mannen op scooter mogelijk daders beschieting Club Blu

Na de beschieting van de Rotterdamse horecagelegenheid Club Blu, maandagochtend vroeg, gingen twee mannen er op een scooter vandoor. Dat hebben getuigen aan de politie verteld. Kort na 03.00 uur werd op de deur geschoten. Op dat moment was de club aan de Prins Alexanderlaan nog open, maar niemand raakte gewond.

„De nog aanwezigen zijn rustig huiswaarts vertrokken”, aldus de politie die camerabeelden bekijkt en met de getuigen praat. Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe een man met een automatisch wapen op de entree schiet.

De eigenaar van Club Blu heeft maandag een beloning van 35.000 euro uitgeloofd voor de tipgever die opheldering verschaft over de beschieting en de identiteit van de daders. „Ik ben door niemand bedreigd”, zei hij tegen de regionale omroep RTV Rijnmond. „De mensen die dit doen, zijn maar op één ding uit: de zaak sluiten. Ik ben het zat dat dit nog gebeurt. Dit moet stoppen.”

De uitgaansgelegenheid is de afgelopen jaren meerdere keren gesloten geweest op last van burgemeester Ahmed Aboutaleb. De zaak was vaker doelwit van onbekend gebleven criminelen. Zo werd de deur al eens eerder beschoten met een automatisch wapen en werd vorig jaar tot twee keer toe een granaat bij de ingang gevonden.