Twee mannen ontvoerd in Roosendaal

Twee mannen zijn maandagavond in Roosendaal urenlang ontvoerd geweest. Daarbij zijn ze ook mishandeld.

Enkele mannen drongen rond 22.00 uur een woning binnen aan de Wattstraat. Zij bedreigden een bewoner en een andere man die in de woning aanwezig was. Hierna werden ze meegenomen in een auto die toebehoorde aan een bewoner van het huis.

Tijdens de rit werden ze bedreigd, geslagen en werd er geld geƫist. Rond 02.00 uur dinsdagochtend werden ze vrijgelaten in een bos bij de Rotterdamse wijk Hoogvliet. Ze moesten in het ziekenhuis behandeld worden aan hun verwondingen. Van de gestolen auto ontbreekt ieder spoor.

De politie vermoedt dat het misdrijf te maken heeft met hennepkweek.