Twee mannen lopen steekwonden op in Oss

In Oss hebben in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen steekwonden opgelopen. De politie onderzoekt of beide incidenten met elkaar te maken hebben. De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is vooralsnog aangehouden.

Eén man trof de politie gewond aan op de Heuvel. De ander op de nabijgelegen Berghemseweg. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie spreekt met getuigen en probeert aan de hand van camerabeelden te achterhalen wat precies heeft plaatsgevonden.