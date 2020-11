Twee mannen in Ridderkerk aangehouden om doorgeladen vuurwapen

De politie heeft in Ridderkerk twee 23-jarige mannen aangehouden die in de nacht van donderdag op vrijdag op pad waren gegaan met een doorgeladen vuurwapen. De politie was naar de mannen gaan zoeken na een melding over twee personen op een scooter die zich verdacht gedroegen in de Generaal Smutsstraat.

In die straat zag de politie een verdachte persoon die was gekleed in een grijze hoody. Hij had een zwarte schoudertasje om. Bij het zien van de politie ging hij er vandoor. Na een korte achtervolging werd de Rotterdammer zonder tasje aangehouden.

Met behulp van een diensthond vond de politie op de vluchtroute van de man het tasje. Daarin zat een doorgeladen wapen. De politie heeft dit in beslag genomen.

Kort daarop meldde een man op een scooter zich bij de agenten. Hij was geïnteresseerd in wat zij aan het doen waren. Toen bleek dat hij geen identiteitsbewijs bij zich had, werd hij aangehouden. Bij het doorzoeken van het zwarte tasje vond de politie het rijbewijs van de tweede aangehouden persoon, ook een Rotterdammer.