Twee mannen zijn met ambulances naar het Oogziekenhuis in Rotterdam gebracht nadat ze in Den Bosch zwaargewond waren geraakt bij een vuurwerkincident. De mannen, van wie de identiteit nog niet bekend is gemaakt, hebben ernstig aangezichtsletsel, aldus een politiewoordvoerder. De slachtoffers waren maandagavond met vuurwerk in de weer in een voetbalkooi aan de Zesde Haren. De politie zoekt uit wat er precies is gebeurd.