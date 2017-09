Twee mannen crashen met gestolen motoren

Twee mannen zijn hard onderuit gegaan op twee gestolen motoren. De twee voertuigen waren in de nacht van woensdag op donderdag ontvreemd uit een garagebox in Castricum. Iemand ontdekte de inbraak en schakelde de politie in.

Agenten zetten daarna de achtervolging in op de twee mannen. In Heiloo ging een 26-jarige verdachte onderuit en kon ondanks flink verzet worden aangehouden. De andere man, een dertigjarige inwoner van Den Helder, vloog tijdens zijn vlucht voor de politie uit de bocht en kwam met de motor in de sloot terecht. Hij kon daarna ook worden gearresteerd.

Bij de diefstal was ook mogelijk een derde verdachte betrokken. De politie is nog op zoek naar deze persoon.