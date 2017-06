Twee medewerkers hebben maandag een uur vastgezeten in een snikhete geldwagen in Montfoort. Een monteur is er uiteindelijk in geslaagd het geldbusje te openen, meldde RTV Utrecht dinsdagmorgen.

De wagen stond op de Hoogstraat, bij een filiaal van de Rabobank. De twee inzittenden plakten geldzakken op het raam tegen de hitte. De brandweer kwam om met een waterkanon de wagen te koelen. De mannen kwamen met de schrik vrij.