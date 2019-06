Twee man opgepakt voor bedreigen jeugdwerkster

Twee mannen zijn aangehouden op verdenking van bedreiging van een medewerkster van de Jeugdbescherming. Die was zo ernstig dat de vrouw en haar gezin hebben moeten onderduiken, meldt het Openbaar Ministerie.

De vrouw werd via WhatsApp en met een brief in de brievenbus bedreigd. In de ogen van de bedreiger moest ze een eerder genomen beslissing in haar werk terugdraaien. Om die eis kracht bij te zetten was ook een foto van haar huis bijgevoegd en is haar gezin bedreigd.

Rechercheurs kwamen de eerste man (33 jaar, uit Bergschenhoek) op het spoor en hielden hem vrijdag 14 juni aan. Daarna kwam de tweede in beeld, een 24-jarige Rotterdammer. De eerste verdachte was eerder door de rechter-commissaris op vrije voeten gesteld. Nadat het Openbaar Ministerie hiertegen in beroep was gegaan, werd donderdag besloten dat ook deze verdachte vastgehouden mag worden. De andere is ook vastgezet.