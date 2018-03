Twee maanden voorwaardelijk voor schennispleger

Een 35-jarige Pool die in de zomer van 2015 in IJmuiden vrouwen belaagde en bekend werd als ‘de rennende rukker’, heeft van de rechtbank in Haarlem conform de eis twee maanden voorwaardelijke celstraf gekregen. Daarnaast moet hij een van de slachtoffers 250 euro smartengeld betalen.

Artur Z. veroorzaakte destijds veel commotie in de Noord-Hollands kustplaats. De schennispleger joeg vrouwen die alleen op straat waren de stuipen op het lijf door zijn broek te laten zakken en zichzelf - terwijl hij hen strak bleef aankijken - met veel gekreun en gehijg te bevredigen. Vervolgens nam hij als de wiedeweerga de benen. Hij kon uiteindelijk worden ingerekend toen een van zijn slachtoffers hem herkende in een supermarkt.