Twee loodsen in Boesingheliede verwoest door brand

Door een grote brand aan de Schipholweg in Boesingheliede, een buurtschap vlakbij Amsterdam, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee loodsen verloren gegaan. In een van de loodsen was een autobedrijf gevestigd. Volgens de brandweer is er asbest vrijgekomen, maar heeft die zich niet verspreid over de openbare weg. Er is daarom geen gevaar voor omwonenden.

Het is de twee keer in korte tijd dat er brand is uitgebroken op het industrieterrein. Vijf dagen geleden, in de nacht van zondag op maandag, woedde er ook al een grote fik in een loods. „Dat klopt. Ik denk vijf of zes loodsen verderop. Ja, dat is heel opmerkelijk. Reden voor de politie een onderzoek in te stellen”, zegt een brandweerwoordvoerder.

Het kostte de brandweer de nodige moeite de brand, die vrijdagavond ontstond in een van de loodsen, onder controle te brengen. Niet voorkomen kon worden dat die oversloeg naar een aanpalend gebouw. Na ongeveer twee uur kon het sein brand meester gegeven worden. Het nablussen vergt volgens brandweer nog uren.

Er zijn geen gewonden gevallen.