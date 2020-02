Twee kinderen zwaargewond door verkeersongeval Rotterdam

Twee kinderen van 12 en 13 jaar zijn zwaargewond geraakt door een verkeersongeval, maandagavond in het centrum van Rotterdam. De auto waarin ze zaten raakte ter hoogte van de Erasmusbrug van de weg. In de wagen zaten nog vier jongeren die ook gewond zijn. Het zijn de 20-jarige bestuurder en drie jongeren van 23, 15 en 13 jaar.

De chauffeur was van de Erasmusbrug naar de Posthumalaan gereden en botste daar tegen een betonnen pijler op de middenberm. De auto sloeg daarna over de kop. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht en de twee jongste slachtoffers zijn er slecht aan toe . „De bestuurder is getest op het gebruik van alcohol en drugs en hiervan was geen sprake”, aldus de politie.